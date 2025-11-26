 وكيل صحة قنا يحيل طبيبا بوحدة الترامسة للتحقيق خلال مرور مفاجئ - بوابة الشروق
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:50 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

وكيل صحة قنا يحيل طبيبا بوحدة الترامسة للتحقيق خلال مرور مفاجئ

حمادة عاشور
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 11:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 11:39 ص

أحال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، الطبيب المناوب بوحدة الترامسة التابعة لإدارة قنا الصحية إلى الشئون القانونية للتحقيق، بعد تفقده المفاجئ للوحدة مساء أمس، تبين خلاله عدم تواجد الطبيب في التوقيت المقرر.

وشدد وكيل الوزارة، على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالجداول الرسمية وعدم التخلف عن نوبات العمل؛ حفاظا على انتظام الخدمة الصحية وسلامة المترددين على الوحدة.

وكلف مدير الإدارة الصحية وفريق الإشراف، بالمتابعة الدورية للوحدة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتقيد بالضوابط والتعليمات، مع رفع تقارير دورية عن حركة التردد والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور صادق، تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي تقصير؛ لضمان الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل جميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك