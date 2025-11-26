النصر السعودي يهزم استقلال دوشنبه برباعية ويتأهل في دوري أبطال آسيا 2

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق النصر السعودي على مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وسجل جواو فيليكس هدف التقدم للنصر في الدقيقة 12، بينما أضاف محمد سيماكان الهدف الثاني عند الدقيقة 40، وقبل النهاية بـ6 دقائق عزز البديل ساديو ماني تقدم النصر بهدف ثالث، ثم ختم الرباعية أيمن يحيى في الدقيقة 92.

ورفع النصر رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد 5 مباريات ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

ويأمل النصر في تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه، حيث تم استحداث بطولة دوري أبطال آسيا 2، لتكون موازية لدوري أبطال آسيا للنخبة التي تُلعب بنظام مشابه لدوري أبطال أوروبا.