الرئيس النيجيري يعلن إنقاذ طالبات اختطفتهن مجموعة مسلحة

أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، إنقاذ طالبات اختطفتهن مجموعة مسلحة الأسبوع الماضي، في ولاية كيبي شمال غربي البلاد.

وأوضح تينوبو، في بيان الأربعاء، أن الفتيات الـ24 اللواتي اختطفن في مدرسة ثانوية حكومية في 17 نوفمبر الجاري تم إنقاذهن جميعا وهن في حالة جيدة، دون ذكر تفاصيل عملية الإنقاذ أو هوية الجماعة الخاطفة.

وأعرب تينوبو، عن ارتياحه لإنقاذ الفتيات، مؤكدا أنه سيتم نشر المزيد من القوات الأمنية في المناطق المعرضة للخطر لمنع المزيد من عمليات الاختطاف.

وفي 17 نوفمبر الجاري، أعلنت الشرطة النيجيرية في بيان أن مجموعة مسلحة اختطفت 25 طالبة من مدرسة ثانوية للفتيات في ولاية كيبي، وأن إحداهن تمكنت من الفرار يوم الحادث.