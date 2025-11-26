سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يدفع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، بالمهاجم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور في التشكيل الأساسي لفريقه ضد أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

وعلى مدار الأيام الماضي كان هناك جدلا مطولا حول العلاقة بين فينيسيوس ومدربه، ورفض اللاعب تجديد عقده في ظل وجود المدير الفني الشاب.

لكن في ظل تغييرات عديدة أجراها المدرب على التشكيل فإن "فيني" يعود للظهور أساسيا مع ريال مدريد.

وفيما يلي تشكيل الريال:-

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أسينسيو – كاريراس – ميندي

خط الوسط: فالفيردي – تشواميني – كامافينجا

خط الهجوم: أردا جولر – فينيسيوس – مبابي

وعلى مقاعد البدلاء يوجد كل من: فران جونزاليس – جونزالو – سيبايوس – فران جارسيا – براهيم – بيلينجهام – خافي نافارو – إندريك – رودريجو.