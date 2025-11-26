إعادة بين حسن العقيلي وعمرو عبده ومصطفى عمر ورائف تمراز على مقعدي الحسينية في انتخابات مجلس النواب

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اللجنة العامة في انتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة التاسعة في محافظة الشرقية، والتي تضم مراكز ومدن الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والصالحية الجديدة ومقرها مركز شرطة الحسينية، الحصر العددي لأصوات الناخبين والناخبات ممن أدلوا بأصواتهم في لجان الدائرة.

ووفقا للحصر العددي، فقد بلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويرت في الدائرة 392264 ناخبا، حضر منهم 134439 ناخبا، حيث جاءت الأصوات الصحيحة بالنسبة لاختيار المرشحين بالنظام الفردي 129139 صوتا، مقابل 5300 صوت باطل.

وبحسب الحصر العددي المعلن، فقد حصل حسن محمد العقيلي، مرشح حزب حماة الوطن، على 24314 صوتا، وحصد المرشح عمرو عبده 33039 صوتا، والمرشح مصطفى عمر 29580 صوتا، والمرشح رائف تمراز 35127 صوتا، ليخوض المرشحون الأربعة جولة الإعادة على المقعدين الفرديين المخصصين للدائرة.

ويصل إجمالي عدد الناخبين ممن لهم الحق بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الشرقية 4 ملايين و884 ألفا و104 ناخبين وناخبات، يدلون بأصواتهم أمام 975 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

ويتنافس 253 مرشحا على المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الشرقية، وذلك في 9 دوائر انتخابية تشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تمثل 21 مقعدا بالنظام الفردي، ومثلها بنظام القائمة ضمن قطاع شرق الدلتا، والذي يضم محافظات (الشرقية - دمياط - بور سعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء).