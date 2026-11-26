- معارض من المكسيك والفلبين.. وتعاون أثري وبحثي مع سويسرا وإيطاليا والإمارات

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، خلال نوفمبر 2026، نشاطا دوليا مكثفا، تضمن تنظيم معارض ثقافية واستضافة منتديات أثرية وعلمية، إلى جانب استقبال وفود بحثية ورسمية من عدد من الدول، في إطار توجه المتحف لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات البحث الأثري وترميم وصون التراث، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في دراسة المقتنيات الأثرية والحفاظ عليها.

وتنوعت الفعاليات بين تعاونات مع سويسرا والمكسيك وإيطاليا والإمارات والفلبين، فضلا عن استقبال وفد صيني، بما يعكس تنوع مجالات التواصل التي يعمل المتحف على تطويرها، سواء في الجانب العلمي والبحثي أو في مجال الدبلوماسية الثقافية والتعريف بالتراث الإنساني.

تعاون مصري سويسري لتعزيز البحث الأثري

استضاف المتحف، في 9 نوفمبر، المنتدى الأثري السويسري المصري 2026، بالتعاون مع سفارة سويسرا بالقاهرة ووزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وبمشاركة مجموعة من علماء وخبراء الآثار والترميم وصون التراث من البلدين، إلى جانب ممثلي مؤسسات أكاديمية وبحثية دولية.

وناقش المنتدى آفاق التعاون في البحث الأثري وتبادل الخبرات العلمية، وتطوير أساليب التوثيق والترميم والحفاظ على التراث باستخدام التقنيات الحديثة، كما تناولت جلساته دور المتاحف في دعم البحث العلمي والتواصل المجتمعي، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المهربة.

خيوط أبدية.. الثقافة المكسيكية في قاعة النسيج

وفي 8 نوفمبر، افتتح المتحف معرض "خيوط أبدية: الحياة والموت والذاكرة"، بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة، داخل قاعة النسيج المصري، بمشاركة فنانين ومهتمين بالتراث الثقافي من البلدين.

وسلط المعرض الضوء على فنون النسيج المكسيكية، لاسيما المنسوجات التقليدية لمجتمعات ولاية أواكساكا، وما تحمله من رموز ودلالات مرتبطة بالهوية والذاكرة والمعتقدات، في حوار بصري وثقافي مع تاريخ النسيج المصري، بما يعكس دور الفنون والحرف التقليدية في الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب.

تعاون مصري إيطالي في دراسة المومياوات وترميم الآثار

وفي 12 نوفمبر، استقبل المتحف وفدا علميا من مؤسسة "يوراك" البحثية الإيطالية (Eurac Research)، برئاسة البروفيسور رولاند بسنر، رئيس المؤسسة، لبحث فرص التعاون في مجالات البحث العلمي والترميم والحفظ ودراسة البقايا البشرية الأثرية.

وتناول اللقاء تبادل الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة في مجالات الآثار الحيوية والوراثة القديمة، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي في دراسة المومياوات والرفات البشرية وفهم خصائصها، إلى جانب تطوير أساليب صيانة وحفظ المقتنيات الأثرية.

الإمارات.. تبادل الخبرات في صون التراث

كما استقبل المتحف، في 24 نوفمبر، وفدا من هيئة الشارقة للآثار بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور سعيد يعروف النقبي، مدير الهيئة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث الأثري وصون التراث وترميم القطع الأثرية ورقمنتها.

وتضمنت الزيارة جولة داخل معامل الترميم والصيانة والمعامل العلمية والبحثية بالمتحف، للتعرف على الإمكانات الفنية والتقنية المتاحة، ومراحل فحص القطع الأثرية وتوثيقها وتشخيص حالتها وترميمها وحفظها، إلى جانب الاطلاع على أساليب العرض المتحفي.

خيوط الصداقة.. الاحتفاء بالتراث الفلبيني

واختتم المتحف فعالياته الدولية خلال الشهر بافتتاح معرض "خيوط الصداقة: المنسوجات الفلبينية للسكان الأصليين والأزياء التقليدية"، في 26 نوفمبر، بالتعاون مع سفارة الفلبين بالقاهرة.

ويأتي المعرض احتفالا بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفلبين، وبمناسبة شهر الشعوب الأصلية لعام 2026، ويستمر لمدة 10 أيام، مستعرضا نماذج من المنسوجات والأزياء التقليدية التي تعكس تنوع الموروث الثقافي للمجتمعات الأصلية بالفلبين، وما تتميز به من ألوان وزخارف ورموز فنية.

وشهد الافتتاح عروضا فلكلورية ورقصات شعبية فلبينية، إلى جانب تقديم أطباق تقليدية، بما أتاح للحضور التعرف على جوانب متنوعة من الثقافة الفلبينية.

زيارة صينية تعزز التواصل الثقافي

وامتدت اللقاءات الدولية للمتحف إلى التعاون مع الصين، حيث استقبل في 21 نوفمبر نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لمصر.

وتضمنت الزيارة جولة في قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، للتعرف على المقتنيات التي توثق تطور الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة، ودور المتحف في الحفاظ على التراث والتعريف به.

متحف يتجاوز دور العرض الأثري

ويأتي هذا النشاط في ضوء طبيعة المتحف القومي للحضارة المصرية باعتباره مؤسسة ثقافية وعلمية متكاملة، تستهدف تقديم صورة شاملة لتاريخ الحضارة المصرية، بداية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، مع الاهتمام بالتراث المادي وغير المادي.

ويضم المتحف قاعة العرض المركزي التي تعرض نحو 1600 قطعة أثرية، إلى جانب قاعة المومياوات الملكية التي تستقبل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، وقاعة النسيج المصري التي تضم نحو 650 قطعة أثرية توثق تطور صناعة الملابس والمنسوجات عبر العصور.

ولا يقتصر دور المتحف على العرض المتحفي؛ إذ يضم معامل للترميم ومراكز للبحث العلمي، إلى جانب قاعات للمؤتمرات والمحاضرات والسينما والمسرح، بما يتيح استضافة الفعاليات العلمية والثقافية والمعارض المؤقتة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات البحثية والمتاحفية من مختلف دول العالم.