كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يتوجه صباح اليوم الخميس، إلى مستشفيات "زايد التخصصي، ثم بولاق الدكرور، ويختتم زيارته بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان"؛ لمتابعة التداعيات الصحية لحادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق، في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتفقد الحالة الصحية للمصابين في مستشفيات الإحالة، والتأكد من رفع درجة الاستعداد.

وأكد المصدر، لـ"الشروق"، أن عدد المصابين بلغ 21 مصابًا، بينهم 19 حالة داخل المستشفيات، وتتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والحرجة، بينما خرجت حالتان من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما.

وأكدت الوزارة أن الحصيلة النهائية لحادث الحريق بلغت 21 مصابًا، بالإضافة إلى 31 حالة وفاة، وتوجهت 39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور نشوب الحريق.

وكان حادث تصادم واشتعال النيران بناقلة مواد بترولية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، أمس الأربعاء، تسبب في اشتعال النيران بعدد من المركبات؛ ما أسفر عن تفحم 27 مركبة.

وتباشر النيابة العامة، التحقيقات في الحادث للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتحديد المسئول عن وقوعه.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تداعيات حادث الوراق، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، بجانب أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.



