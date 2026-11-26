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كشف ينس أولسن، المدير الفني لفريق نورشيلاند الدنماركي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة باناثينايكوس اليوناني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري إبراهيم عادل، الذي حجز مكانه في الخط الأمامي للفريق الدنماركي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي تنطلق بعد قليل.

تشكيل نورشيلاند أمام باناثينايكوس

حراسة المرمى: أندرياس هانسن.

خط الدفاع: ماركوس ووكر، فيكتور نيلسون، نوح ماركمان.

خط الوسط: يوهو لاتينماكي، نيكلاس رويكاير، جاستن يانسن، بيتر أنكرسن.

خط الهجوم: لامين ساديو، ألكسندر ليند، إبراهيم عادل.

ويدخل نورشيلاند المباراة بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول في مرحلة الدوري، بعدما جمع نقطتين فقط خلال الجولات الثلاث الأولى، ليحتل المركز الثلاثين في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يسعى باناثينايكوس لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه بين فرق المقدمة، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط.