قلب فريق إيه سي ميلان الإيطالي تأخره بهدفين لفوز بنتيجة 4-2، على حساب مستضيفه أولمبياكوس اليوناني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب كارايسكاكيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليج».

افتتح أولمبياكوس التسجيل بخطأ من حارس ميلان، مايك مينان في الدقيقة 32، فيما أضاف جوتا سيلفا الهدف الثاني لأصحا الأرض في الدقيقة 49.

وقلص فريق ميلان النتيجة في الدقيقة 56 عن طريق أوماري هاتشينسون، فيما عادل ألفادجيو سيسيه النتيجة لصالح ميلان في دقيقة 63، وفي الدقيقة 71 أكمل كريستيان بوليسيتش عودة ميلان بالهدف الثالث، قبل أن يختتم دييجو موريرا رباعية ميلان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90+5.

بهذا الفوز رفع ميلان رصيده للنقطة السادسة في المركز العشرين من جدول ترتيب مرحلة الدوري لبطولة اليوروبا ليج، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند 10 في المركز السابع.