استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفيق أبو سيدو، قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك، وتأكيدًا لعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين المصري والفلسطيني.

ووفق بيان اليوم، أكد محافظ الإسكندرية، خلال اللقاء، اعتزاز الدولة المصرية بالعلاقات التاريخية الراسخة مع دولة فلسطين، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، وأن مصر لم تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته والدفاع عن حقوقه المشروعة في مختلف المحافل.

وأشار عطية إلى أن استقبال مصر للأطفال والمصابين من أبناء قطاع غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية يجسد الدور الإنساني والتاريخي لمصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن أبناء الشعب الفلسطيني مرحب بهم دائمًا على أرض مصر.

وقال المحافظ: «في مصر لا يوجد ضيف أو مضيف، فالأشقاء الفلسطينيون بين أهلهم، ومرحب بهم دائمًا في مصر عامة، والإسكندرية بوجه خاص»، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لهم.

وفي إطار المتابعة المباشرة للرعاية الصحية، أجرى محافظ الإسكندرية اتصالًا هاتفيًا بوكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمستشفيات الإسكندرية، ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، والتأكد من توافر احتياجاتهم الطبية والإنسانية.

ومن جانبه، أعرب وفيق أبو سيدو، قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، عن بالغ تقديره للمواقف المصرية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، مثمنًا جهود الدولة المصرية ومحافظة الإسكندرية في تقديم الرعاية والدعم للأشقاء الفلسطينيين، ومؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.