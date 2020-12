تعرض إمام مسجد في ولاية بادن-فودينبرغ الألمانية، إلى هجوم عنيف من قبل رجلين ملثمين، أسفر عن وفاته في عين المكان، الحادثة خلفت صدمة وأربكت أجواء أعياد الميلاد والشرطة تحقق في جميع الاحتمالات.

وحسبما ذكر موقع "دويتش فيله"، فإن جريمة مروّعة أربكت أجواء الاحتفال بأعياد الميلاد بمدينة إيبرسباخ الصغيرة الواقعة في ولاية بادن-فورتنبرغ الألمانية، حيث تعرض إمام من أصول باكستانية إلى هجوم من قبل مجهولين حين كان يقوم رفقة زوجته بفسحة في الهواء الطلق، ولقي الرجل البالغ من العمر 26 عاما حتفه في عين المكان إثر تعرضه "لضرب عنيف في رأسه" وفق بيانات شرطة مدينة أولم التي أوضحت أن وحدات الإسعاف لم تتمكن من إسعاف الرجل الذي توفي في مسرح الجريمة.

وحسب زوجة الضحية، فإن رجلين ملثمين هاجما زوجها ووجها له ضربات متتالية في منطقة الرأس، وكان الرجل يؤم المصلين في مسجد شتوتغارت.

Nach dem Tod eines 26-Jährigen am Montag in #Ebersbach führen #Staatsanwaltschaft und #Polizei ihre intensiven #Ermittlungen fort. Noch immer hoffen die Behörden auf Hinweise von #Zeugen.



