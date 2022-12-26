سخر أستاذ القانون في جامعة هارفارد الأمريكية لورانس ترايب، أمس، من رد فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه توصية الكونجرس بتوجيه لائحة الاتهام ضده بشأن اقتحام مبني الكابيتول العام الماضي، معتبرا أن على فريق الدفاع إقناع ترامب بأن يدعي "الجنون" حال محاكمته.

وأوصت لجنة الكونجرس المكلفة بالتحقيق في أحداث "6 يناير" منذ أيام، بأربع إحالات جنائية تفيد بأن ترامب حرض على التمرد وعرقل إجراءات رسمية للكونجرس وتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وأدلي ببيان كاذب.

وندد ترامب في فيديو مصور نشره على منصته "تروث سوشيال"، بتقرير لجنة الكونجرس المكلفة بالتحقيق في أحداث الكابيتول، حيث وصف التقرير بأنه "حزبي" وجزء من حملة التشهير به سياسيا.

وكتب ترايب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" معلقا على فيديو ترامب، قائلا "إذا كان هذا هو "الدفاع" في المحاكمة المقبلة للرئيس السابق، فأنا لا أحسد المحامين الذين يوافقون على تمثيله. فمن الأفضل أن يكونوا أطباء نفسيين قادرين على حمل موكلهم على التذرع بالجنون".

وانتقد ترامب في منشوره رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بشدة، حيث قال إنها تجاهلت "توصيته باستخدام القوات" في العاصمة واشنطن، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وأكد ترامب أن التقرير تعمد إنكار فشل بيلوسي في الاستجابة لتوصيته، أو دراسة سبب الاحتجاج وتزوير الانتخابات، على حد تعبيره.

وزعم الرئيس السابق وحلفاؤه مرارًا وتكرارًا أنه طلب من القوات حماية مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، لكن لم تكن هناك سجلات تكشف أنه قدم مثل هذا الطلب ، وفقًا لموقع "بولتفاكت" الأمريكي.

لكن بعض المسؤولين السابقين في إدارة ترامب أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنةوقالوا إنهم لم يسمعوا مطلقًا أن ترامب قدم طلبًا للقوات قبل أو أثناء التمرد.

بالإضافة إلى ذلك لم يتم الكشف عن أي دليل على أن بيلوسي رفضت هذا الطلب المفترض.

وصرح المدعي الفيدرالي السابق جلين كيرشنر، الأسبوع الماضي، بأن المحاكمة بتهمة التمرد "مهمة" لأنها ستمنع ترامب من تولي أي منصب رسمي مجددا.

وأعلن ترامب، رسميا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.