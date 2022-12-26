المعهد القومي للتغذية: الفول النابت يحتوي على نسبة بروتين أعلى من المدمس وأسهل في الهضم

قال المركز القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، إن الفول النابت من الأطعمة المصرية الشهيرة التي لها العديد من الفوائد الصحية، حيث إنها تمد الجسم بالطاقة لاحتوائها على البروتين.

وذكر المعهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفول النابت يعتبر من بين أصح وألذ الوجبات التي يمكن تحضيرها، ويساعد وجود البروتين والمعادن في الفول على تقوية جهاز المناعة في الجسم.

وتابع: تعد شوربة الفول النابت وجبة مثالية للحصول على بروتين نباتى قليل الدهون وسهل الهضم، كما تحتوى على الحديد، وتساعد إضافة عصير الليمون إلى شوربة الفول النابت على امتصاص الحديد، كما يحتوى الفول النابت على الألياف الطبيعية الصحية التي تنظم مستوى السكر والدهون بالدم، وتساعد على الشعور بالشبع.

وأكد أنها تعد من البقول الغنية بالبروتين وتزيد القيمة الغذائية للفول من خلال عملية التنبيت، حيث يحتوى الفول المنبت على نسبة أعلى من البروتين من الفول المدمس، كما أنه أسهل فى الهضم حيث يتخلص الفول من المواد المسببة للانتفاخ أثناء التنبيت.

الحقائق الغذائية:

كل (١٠٠ جرام) من الفول النابت يحتوى على:

السعرات الحرارية = ١١٠ سعرات حرارية.

الكربوهيدرات = ١٨ جراما.

البروتين = ٨ جرامات.

الدهون = ٢ جرام.

الحديد = ٢ ملجم

وتعدّ هذه الأكلة اقتصادية وموفرة بحيث لا تحتاج مكوّنات مكلفة، لذا فهي مناسبة لذوي الدخل المحدود.