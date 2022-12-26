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تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية، من السيطرة على حريق مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية السادسة بمدينة السادات، وذلك عقب نشوبه في السابعة صباحا.

وتلقت غرفة النجدة، إخطارا بنشوب حريق بمصنع ملابس بمدينة السادات، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

واستمرت عملية السيطرة على الحريق، لمدة 4 ساعات متواصلة دون وجود إصابات أو وفيات.

كما بدأت قوات الإطفاء في عمليات التبريد؛ لمنع اشتعال النيران مرة أخرى، وجرى الدفع بسيارات إسعاف تحسبا لوجود مصابين باختناق في الحريق

وأكد مصدر، أن المصنع مقام على مساحة 3400 متر، والحريق نشب في إحدى عنابر الملابس.