 وزير خارجية بريطانيا: قرارات طالبان تسعى لإقصاء النساء ويجب التراجع عنها فورا - بوابة الشروق
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وزير خارجية بريطانيا: قرارات طالبان تسعى لإقصاء النساء ويجب التراجع عنها فورا

آية صلاح
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 9:38 م | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 9:38 م

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، أن حركة طالبان الأفغانية تسعى لإقصاء النساء من المجتمع عبر حظر عملهن في المنظمات غير الحكومية.
وأضاف كليفرلي في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية سيمنع ملايين الأفغان من الوصول إلى المساعدات والإمدادات المنقذة لحياتهم.
وشدد كليفرلي أنه يجب على طالبان التراجع عن هذا القرار بشكل عاجل.
وتواصل حركة طالبان التضييق على النساء بقرار منعهم من العمل في منظمات غير حكومية بعد أيام من فرضها حظرا على التعليم الجامعي للفتيات.
وأصدرت الحركة، الأسبوع الماضي، بيانا يحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، تبعه أمرا للمنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية كافة بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل.

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