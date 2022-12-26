عمرو محمود ياسين: دعم مستشفى 57357 واجب كل مصري وأهم إنجازات المجتمع المدني

قال السيناريست عمرو محمود ياسين، إن أزمة مستشفى 57357 يُكتَب فيها الكثير كدراما إنسانية أكثر حزنا وفرحا للناس حسب الأحداث ويتكتب فيها كلام كثير، موضحا أن المستشفى يحتاجه عدد كبير من الأهالي مما يكشف المأساة التي يعيشون فيها في حال عدم وجودها.

وأكد السيناريست عمرو محمود ياسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن واجب كل إنسان تقديم شيء لمستشفى 57357، قائلا: "احنا المصريين اللي صنعنا المستشفى دي ودعم مستشفى لها علاقة بالأطفال، وواجب على كل مصري دعم المستشفى".

واستكمل: "المسألة محتاجة تحرك سريع بنشر الوعي وأنا تحركت بدافع شخصي وعملت اللي أقدر عليه والحكاية مش بعيدة عن حد، وكلنا في احتياج لها والمستشفى محتاجة لتكاتف سريع"، مؤكدا أن المستشفى من أهم انجازات المجتمع المدني في مصر ويجب الحفاظ عليها.