محافظ الفيوم يتفقد عددًا من السلاسل التجارية ويطمئن على توافر السلع الغذائية

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الأحد، بجولة ميدانية موسعة، بعددٍ من السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومحلات البقالة، بمدينة الفيوم، للإطمئنان علي توافر السلع والمواد الغذائية بالأسعار المقررة وبكميات تفي احتياجات المواطنين، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

حيث تفقد محافظ الفيوم، الأقسام المختلفة للمعروض من السلع والمواد الغذائية بسلسلة تجارية أمام الكوبري العلوي، و"سوبرماركت" بمنطقة البارودية، وسلسلة تجارية شهيرة وكذا احدى البقالات بمنطقة لطف الله، واطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية الأساسية، وبيعها للجمهور بأسعارها المقررة، كالأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والزيت، واللحوم والدواجن المجمدة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والسمن النباتي، والمنظفات وغيرها.

وأكد "الأنصاري" على مسئولي السلاسل التجارية خلال الجولة بضرورة وضع أسعار على كل سلعة غذائية على حده بشكل عاجل، مع وضع قائمة أسعار للمنتجات الغذائية كاملة في مكان واضح، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير السلع, والإعلان عن أسعارها، وعلى وجه الخصوص السلع الاستراتيجية مع إحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومجابهة الممارسات الاحتكارية، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وخلال الجولة، تحدث المحافظ مع المواطنين عن توافر السلع الغذائية، وأسعارها، موجهاً المتابعة الميدانية بفحص شكوى أحد المواطنين الخاصة بالتعديات على حرم الطريق بأبوكساة بمركز أبشواي، كما وجه بفحص مشكلة الكهرباء باحدى السلاسل التجارية بمنطقة الكوبري العلوي.