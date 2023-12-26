 الأمم المتحدة تعين الدبلوماسية الهولندية المخضرمة سيجريد كاج منسقة مساعدات لقطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة تعين الدبلوماسية الهولندية المخضرمة سيجريد كاج منسقة مساعدات لقطاع غزة

نيويورك - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 10:10 م

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، السياسية الهولندية والدبلوماسية المخضرمة سيجريد كاج منسقة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لغزة.

وكانت كاج، التي ستتولى المنصب، الذي تم استحداثه، اعتبارا من يوم 8 يناير المقبل، تتولى مؤخرا منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية في هولندا.

وقبل ذلك، تولت كاج عدة مناصب رفيعة المستوى في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف ونيروبي.

ويأتي تعيين كاج في أعقاب طلب من مجلس الأمن الدولي في قرار تم تمريره الأسبوع الماضي. ودعا المجلس في القرار إلى زيادة المساعدات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم حوالى 2 مليون نسمة والذين يحتاجون بشدة للمساعدات وسط القصف الإسرائيلي المستمر.

وفيما يتعلق بالقضية الحساسة المتمثلة في كيفية مراقبة وتفتيش المساعدات التي تدخل إلى غزة، دعا قرار مجلس الأمن إلى تعيين منسق من الأمم المتحدة.


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