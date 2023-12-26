تعهدت طهران برد قاسٍ على اغتيال قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني بضربة إسرائيلية في سوريا، وذلك على لسان أرفع المسئولين الإيرانيين.

وتوعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، قائلاً: «على تل أبيب أن تنتظر العد التنازلي القاسي»، بعد اغتيال الجنرال سيد رضي موسوي، أحد المستشارين الأكثر خبرة في فيلق القدس، بحسب ما نقلت وكالة «الجمهورية الإسلامية للأنباء».

ونوه المتحدث باسم حكومة إيران علي بهادري جهرمي، أن الرد على مقتل القيادي بالحرس الثوري، مؤكد وسيتم في الزمان والمكان المناسبين، وذلك بحسب ما نشره موقع «العربية».

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيراني رضا طلائي، إن رد طهران سيكون «فعالًا ومؤثرًا وذكيًا»، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.

كما أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الاثنين، أن «إسرائيل ستدفع بالتأكيد الثمن»، مكررا تهديدا وجهه الحرس الثوري لتل أبيب.

واغتيل رضي موسوي في سوريا، بعدما طالت ضربة إسرائيلية منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق الحرس الثوري الإيراني.

ورضي موسوي، هو أحد المستشارين الأكثر خبرة في فيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني.

كذلك هو أكبر قائد في فيلق القدس يُقتل خارج إيران، بعد اللواء قاسم سليماني، قائد القوة آنذاك الذي قُتل في غارة أمريكية في العراق في الثالث من يناير 2020.