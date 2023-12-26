طرح التريلر الرسمي لفيلم «ليه تعيشها لوحدك»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" التريلر الرسمي الخاص بالعمل، تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض يوم 3 يناير المقبل في مصر ويوم 18 من الشهر نفسه في دول الخليج.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي وهو ما ظهر خلال التريلر.

وكانت الشركة المنتجة طرحت منذ أيام قليلة البوسترات المنفردة لكل النجوم وحققت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت ردود فعل إيجابية.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل.