أنباء عن انفجارات وهجوم بصواريخ قبالة سواحل اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بورود تقارير عن انفجارات في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، اليوم الثلاثاء، عقب رؤية طائرات بدون طيار وصواريخ في حادثين منفصلين.

وذكرت الهيئة، في مذكرة، أنه تم رصد طائرتين بدون طيار قبل وقوع انفجارين على بعد خمسة أميال بحرية من سفينة تقع على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غربي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الهيئة أنه في حادث منفصل على ما يبدو سُمع دوي انفجارات وشوهدت صواريخ على بعد أربعة أميال بحرية من سفينة على بعد 60 ميلا بحريا من الحديدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادثان يتعلقان بالسفينة نفسها، التي لم تحدد الهيئة هويتها، ولم تكشف أيضا عن تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.

وفي كلا الحادثين، تم الإبلاغ عن عدم وقوع ضرر بالسفينة وطاقمها.

ولم تذكر السلطات البريطانية المكان الذي انطلقت منه الطائرات بدون طيار أو الصواريخ ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها.

يأتي هذان الحادثان بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر بعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التي تربطها صلات بإسرائيل وتلك المتجهة إلى إسرائيل.