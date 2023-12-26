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القوات المسلحة الأوكرانية تنفي سيطرة روسيا على مدينة مارينكا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 3:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 3:26 ص

نفت القوات المسلحة الأوكرانية التقارير الروسية بشأن السيطرة على مدينة مارينكا جنوب شرق أوكرانيا.

وقال أولكسندر ستوبون، المتحدث باسم الجيش الأوكراني للتلفزيون الرسمي إن "القتال في مارينكا متواصل، وقواتنا موجودة حاليا داخل الحدود الإدارية لمارينكا، ولكن المدينة تعرضت للتدمير الكامل. إنه أمر غير صحيح أن نتحدث عن السيطرة الكاملة على مارينكا"، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قال يوم الاثنين إن مارينكا أصبحت الآن تحت السيطرة الروسية بالكامل، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج.

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للاجتماع يوم الاثنين.

وتقع مارينكا على بعد أقل من 30 كيلومترا جنوب غرب وسط مدينة دونيتسك التي كان يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا لمدة ثماني سنوات قبل بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

ووردت تقارير عن نشوب قتال عنيف مرارا في الأسابيع الأخيرة حول مارينكا، التي كان عدد سكانها حوالي تسعة آلاف شخص قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد ذكرت في وقت سابق من ديسمبر أن روسيا قلصت المناطق الصغيرة التي كانت لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية هناك.

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