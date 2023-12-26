الكويت تعلن العثور على جثتين لأحد مواطنيها وسعودي بعد اختفائهما في العراق

أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العراقية ‏أبلغته عن عثورها على جثتين، تعودان إلى مواطن كويتي وآخر سعودي، اللذين كانا اختفيا في محافظة ‏الأنبار العراقية.‏

وأكد أن الوزارة "تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية، التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف أن "التنسيق مع حكومة جمهورية العراق جار في الوقت الحالي، لمعرفة ملابسات الحادث، ونتائج التحقيقات الجارية".

ولفت إلى أنه "أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وأشاد بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية، من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة".

وأعرب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصبح، عن ألمه وحزنه بنبأ العثور على جثتي المواطن الكويتي والآخر السعودي، واصفًا الخبر بـ"المفزع"، و"عبّر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب"، بحسب البيان الكويتي.