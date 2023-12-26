 صحة غزة: استشهاد 241 فلسطينيا وإصابة 382 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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صحة غزة: استشهاد 241 فلسطينيا وإصابة 382 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 2:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 2:43 م

ارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 20 ألفا و915 شهيدا، بينما بلغت حصيلة الجرحى 54 ألفا و918 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، مساء الثلاثاء، إن قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيدا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعرب عن تخوفه من أن «يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، هو تكرار للسيناريو الذي نفذه ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة».

وطالب المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي، وحماية الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

وناشد المؤسسات الأممية إجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي، أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

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