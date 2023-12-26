تقرير: رئيس وزراء اليابان يجري ترتيبات لزيارة الولايات المتحدة

يجري رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ترتيبات لزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في أوائل مارس بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما نقلت وكالة كيودو للأنباء عن مصادر لم تكشف هويتها يوم الاثنين.

كان بايدن قد دعا كيشيدا إلى زيارة الولايات المتحدة عندما التقيا في نوفمبر في سان فرانسيسكو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ السنوية.

وقالت المصادر إن اليابان والولايات المتحدة تسعيان إلى تحديد موعد زيارة كيشيدا في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى أن بايدن سيصبح مشغولا بشكل متزايد بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024.