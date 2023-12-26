مجلس جامعة دمياط يشهد عرضا لخطة أنشطة المركز الجامعي للتطوير المهني

استهل مجلس جامعة دمياط، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، بعرض تقديمي للمركز الجامعي للتطوير المهني «UCCD»، والذي قدمه الدكتور طارق العرباني مدير المركز.

وأوضح بيان أصدره الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، أن العرض التقديمي تضمن أنشطة وخدمات المركز، من خلال نظام يساعد على معرفة وتحليل متطلبات سوق العمل، ومتابعة معدلات التشغيل، من خلال استخدام الموائد المستديرة مع أصحاب الأعمال والشركات، ودراسة معدلات التوظيف؛ للتعرف على تأثير الخدمات المقدمة من المركز على معدلات التوظيف، وإعداد دراسات للتعرف على متطلبات سوق العمل من وجهة نظر أصحاب الأعمال والشركات، وإعداد دارسة تتبعية للخريجين، للتعرف على مسارهم الوظيفي عقب التخرج.

وأكد رئيس الجامعة، دور المركز في تزويد الطلاب بالمهارات المهنية والشخصية، التي ستساعد في تسهيل انتقالهم إلى سوق العمل بعد التخرج، من خلال تقديم الإرشاد المهني، والتدريب على مهارات التوظيف، لسد الفجوة بين التعليم الجامعي، واحتياجات سوق العمل و الصناعة.

كما تقدم رئيس الجامعة، بأسمى آيات الشكر والتقدير للدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة السابق، الذي تبنى فكرة إنشاء هذا المركز ووضع لبناته الأولى.

فيما قدم خالص الشكر للدكتورة مها فخري مدير المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والمهندسة وفاء بخيت نائب مدير المراكز الجامعية للتطوير المهني، والدكتور أمير رشدي مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني عن جامعة دمياط، كما واصل الشكر لأعضاء فريق المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمياط.