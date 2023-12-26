الدفاع الجوي الروسي يدمر مقاتلتي سو- 24 أوكرانيتين خلال اعتدائهما على مرفأ في القرم

أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 24"، هاجمتا مرفأ فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، حيث تعرضت سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "نوفوتشيركاسك" لأضرار مختلفة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أنه: "أثناء صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، تعرضت سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك، لأضرار بعدما قامت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو 24 بإطلاق صواريخ موجهة في منطقة قرية جوفتن على بعد 125 كم شمال شرق مدينة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا."

وأعلن رئيس جمهورية القرم، سيرجي أكسينوف، في وقت سابق اليوم، صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في القرم، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، كما تضررت ستة مبان في منطقة المرفأ.

وقال أكسينوف عبر قناته على منصة "تليجرام": "تم تنفيذ هجوم معاد في منطقة فيودوسيا، وقد تم تطويق منطقة الميناء. في هذه اللحظة توقف دوي الانفجار وتم تحديد مكان الحريق"، مشيرا إلى أن "جميع الخدمات المختصة موجودة في الموقع، وسيتم إخلاء عدة منازل. الوضع تحت السيطرة. يرجى التزام الهدوء والثقة فقط بالمعلومات الرسمية".