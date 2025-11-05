كاتب إسرائيلي: فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك جرس إنذار لتل أبيب

اعتبر المؤرخ الإسرائيلي والخبير في السياسات الأمريكية كوبي باردا، أنفوز زهران ممداني بانتخابات رئاسة بلدية نيويورك جرس إنذار لإسرائيل.

وفي مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تحت عنوان "عاصفة اقتصادية وسياسية في نيويورك، وإشارة أيضا إلى إسرائيل"، قال باردا إن "اختيار ممداني هو جزء من توجه واسع يسعى للطعن في حق الدولة اليهودية الوحيدة في العالم في تحديد مصيرها"، على حد زعمه.

وأضاف أن نيويورك، المدينة الاقتصادية الأهم في العالم ورمز الغرب الحر، التي تكبدت واحدة من أقسى هجمات الإرهاب في التاريخ، اختارت صباحا عمدةً مسلما، هو الرجل الذي بنى حملته على نقد لاذع لإسرائيل".

وتابع: "انتخابات الليلة هي أيضا إشارة لإسرائيل"، مشيرا إلى أن قضية العلاقة مع تل أبيب أصبحت تدريجيا موضوعا داخليا أمريكيا، وقضية تُقسم الرأي العام وتستدعي ردا سياسيا.

وتابع: "إذا كانت مؤازرة إسرائيل حتى وقت قريب أمرا شبه بديهي، فهي اليوم موقف يثير نقاشا عاما حقيقيا".

وأوضح الكاتب أن "ما حدث في نيويورك يجب أن يضيء مصباح إنذار في تل أبيب ولدى الجالية اليهودية في العالم، إذ إن العلاقات بين إسرائيل وحليفتها التاريخية، الولايات المتحدة، لم تعد بعد الآن أمرا بديهيا مسلما به.

يشار إلى أن نيويورك تُعد أكبر معقل لليهود في العالم خارج إسرائيل. ويعرف ممداني بأنه اشتراكي ديمقراطي مناهض للاحتلال، ويعارض سياسات إسرائيل التمييزية، ويعترف بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة.