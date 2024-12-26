إيران تتراجع عن إطلاق اسم يحيى السنوار على أحد شوارع طهران

قال المتحدث باسم مجلس بلدية طهران، إن اتخاذ القرارات المتعلقة بتسمية الشوارع يحتاج إلى دراسة أكثر دقة، وذلك على خلفية الإعلان قبل أيام عن إطلاق اسم قائد حماس السابق الشهيد يحيى السنوار، على أحد شوارع العاصمة الإيرانية.

ولفتت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية الإيرانية، إلى تعليق قرار إطلاق اسم السنوار على شارع «بيستون» في المنطقة 6 في العاصمة الإيرانية طهران، مشيرة إلى إعادة الأمر إلى لجنة التسمية في المجلس لمزيد من الدراسة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس بلدية طهران علي رضا نادعلي أن «اتخاذ القرارات المتعلقة بتسمية الشوارع يحتاج إلى دراسة أكثر دقة، ولذلك لن يتم تغيير اسم شارع بيستون في الوقت الحالي إلى شارع يحيى السنوار».

وبرر نادعلي التراجع عن تغيير اسم الشارع إلى «الحفاظ على الاسم التاريخي لجبل بيستون، الذي ذكر مرارا في تاريخ وأدب إيران القديم، وفي إطار الاهتمام بالثقافة والهوية الإيرانية والإسلامية».