أكدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 17 آخرين إثر الغارات الجوية التي استهدفت اليوم الخميس، مطار صنعاء، وميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، "استشهد اثنان من موظفي المطار وجرح 14 آخرين من بينهم كابتن طائرة أممية".

وأضاف: "كما سقط قتيل وأصيب ثلاثة آخرين في ميناء رأس عيسى".

وبحسب مصدر مسؤول في مطار صنعاء، "تم إلغاء رحلة جوية لطيران اليمنية كان من المقرر إقلاعها في الساعة السابعة مساء اليوم إلى مطار عمان في الأردن، ووصول رحلة أخرى من عمان إلى مطار صنعاء في الساعة 11 مساء اليوم".

واستهدفت غارات عنيفة إسرائيلية في وقت سابق اليوم، مطار صنعاء الدولي، ومحطة كهرباء حزيز في صنعاء، وميناء رأس عيسى ومحطة كهرباء رأس كتيب في الحديدة، غربي اليمن.

تأتي هذه الغارات الاسرائيلية، رداً على تصعيد هجمات الحوثيين على إسرائيل منذ الخميس الماضي.

وسبق ان شنت إسرائيل ثلاث غارات على أهداف للحوثيين في اليمن ردا على هجماتهم على الدولة العبرية.

وتواصل جماعة الحوثي شن هجمات بصواريخ ومسيرات على إسرائيل، منذ عام بعضها استهدفت تل أبيب وخلفت خسائر بشرية ومادية، رداً على ما تصفها الجماعة بـ"جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة".

مسئول حوثي: مقتل 3 وإصابة 17 آخرين في قصف إسرائيلي على مطار صنعاء وميناء الحديدة

صنعاء - (د ب أ)

أكدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 17 آخرين إثر الغارات الجوية التي استهدفت اليوم الخميس، مطار صنعاء، وميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، "استشهد اثنان من موظفي المطار وجرح 14 آخرين من بينهم كابتن طائرة أممية".

وأضاف: "كما سقط قتيل وأصيب ثلاثة آخرين في ميناء رأس عيسى".

وبحسب مصدر مسؤول في مطار صنعاء، "تم إلغاء رحلة جوية لطيران اليمنية كان من المقرر إقلاعها في الساعة السابعة مساء اليوم إلى مطار عمان في الأردن، ووصول رحلة أخرى من عمان إلى مطار صنعاء في الساعة 11 مساء اليوم".

واستهدفت غارات عنيفة إسرائيلية في وقت سابق اليوم، مطار صنعاء الدولي، ومحطة كهرباء حزيز في صنعاء، وميناء رأس عيسى ومحطة كهرباء رأس كتيب في الحديدة، غربي اليمن.

تأتي هذه الغارات الاسرائيلية، رداً على تصعيد هجمات الحوثيين على إسرائيل منذ الخميس الماضي.

وسبق ان شنت إسرائيل ثلاث غارات على أهداف للحوثيين في اليمن ردا على هجماتهم على الدولة العبرية.

وتواصل جماعة الحوثي شن هجمات بصواريخ ومسيرات على إسرائيل، منذ عام بعضها استهدفت تل أبيب وخلفت خسائر بشرية ومادية، رداً على ما تصفها الجماعة بـ"جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة".