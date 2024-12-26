مسئول حوثي: قتيلان جراء العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء

نقلت شبكة الجزية نت الإخبارية عن مسئول في جماعة الحوثيين – لم تسمه - قوله إن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء، اليوم الخميس، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارات دوت في العاصمة اليمنية صنعاء.

كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل تهاجم الآن أهدافا في اليمن.

من جانبها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الهجوم الآن في اليمن حملة جديدة ستشنها إسرائيل ضد الحوثيين.

وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثيين رفع الجاهزية في عموم مستشفيات العاصمة صنعاء، تحسبا لهجوم إسرائيلي جديد، وتهديد تل أبيب باغتيال قادة الجماعة ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار من اليمن.