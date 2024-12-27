رئيس إيران يزور موسكو في 17 يناير المقبل

أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي اليوم الخميس، أن طهران وموسكو استعدتا للتوقيع على وثيقة التعاون الشاملة، قائلا إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور موسكو في 17 يناير المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن جلالي قوله اليوم الخميس، في اجتماع مع الطلاب الإيرانيين وإداريي جامعة "مشنيكوف" للعلوم الطبية في سان بطرسبرج، إنه سيتم خلال هذه الزيارة، توقيع اتفاقية التعاون الشاملة بين البلدين من قبل الرئيسين بزشكيان وبوتين.

ووصف السفير الإيراني في هذا الاجتماع، ممر "شمال-جنوب" بأنه أحد الخطط الاقتصادية الأخرى للبلدين موضحاً، أن نائبي رئيس وزراء روسيا زارا طهران يوم الاثنين الماضي، لبحث هذه الخطة وتحدثا مع رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين للبحث وتبادل وجهات النظر في هذا الصدد.

وأوضح سفير إيران في موسكو أن خطة نقل الغاز الروسي إلى إيران هي إحدى الخطط الاقتصادية المهمة الأخرى للبلدين، معربا عن أمله في استكمال هذه الخطة قريبا.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح في شهر أكتوبر الماضي "سيكون الاتفاق المرتقب بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران أحد العوامل الرئيسية في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية".

وترتبط إيران وروسيا بعلاقات قوية في كافة المجالات. ويتهم الاتحاد الأوروبي وامريكا إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لكي تستخدمها موسكو ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الدولتان.