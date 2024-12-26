ماذا قال جيش الاحتلال عن مهاجمة مواقع في اليمن؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً، اليوم الخميس، عن مهاجمة أهداف تابعة لـ"نظام الحوثيين الإرهابي في القطاع الساحلي وفي عمق اليمن"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال إن "الهجوم جاء تنفيذا للخطط التي أقرها رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء"، مؤكدا: "لن نتردد في التصرف بقوة وضرب أي شخص يشكل تهديدا لمواطني دولة إسرائيل مهما كانت المسافة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارات دوت في العاصمة اليمنية صنعاء.

كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل تهاجم الآن أهدافا في اليمن.

من جانبها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الهجوم الآن في اليمن حملة جديدة ستشنها إسرائيل ضد الحوثيين.

وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثيين رفع الجاهزية في عموم مستشفيات العاصمة صنعاء، تحسبا لهجوم إسرائيلي جديد، وتهديد تل أبيب باغتيال قادة الجماعة ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار من اليمن.