مدير منظمة الصحة العالمية: القصف الإسرائيلي لصنعاء كان على بعد أمتار مني ومن زملائي

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء، وقع على بعد "أمتار" منه ومن زملائه.

وأضاف جيبريسوس اليوم الخميس، إن مطار صنعاء الدولي تعرض لقصف جوي، بينما كان والوفد التابع له على وشك الصعود إلى الطائرة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم، ومقتل شخصين على الأقل في المطار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ونقلت (د ب أ) عن جيبريسوس قوله في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، "اختتمت اليوم مهمتنا في التفاوض على إطلاق سراح المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة وتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن".

وتابع: "نواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مطار صنعاء تعرض لقصف جوي بينما كان والوفد التابع له على وشك الصعود إلى طائرتهم من صنعاء.

وبحسب جيبريسوس، فقد تضرر برج مراقبة الحركة الجوية وصالة المغادرة "على بعد أمتار قليلة من مكان وجودنا - والمدرج".

وأردف بالقول "سوف نحتاج إلى الانتظار حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار قبل أن نتمكن من المغادرة. أنا وزملائي في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في أمان وتعازينا الحارة لأسر الذين فقد أحباؤهم أرواحهم في الهجوم".