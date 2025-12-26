 تراجع إنتاج سيارات مازدا خلال الشهر الماضي بنسبة 5.2% سنويا - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 2:22 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

تراجع إنتاج سيارات مازدا خلال الشهر الماضي بنسبة 5.2% سنويا

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 1:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 1:13 ص

 أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية (مازدا موتور كورب) اليوم الخميس تراجع مبيعاتها وإنتاجها العالمي خلال الشهر الماضي.

وقالت الشركة إن إنتاجها العالمي خلال نوفمبر بلغ 95232 سيارة بتراجع نسبته 2ر5% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ إنتاج الشركة داخل اليابان خلال الشهر الماضي 58088 سيارة بانخفاض نسبته 3ر2% سنويا، في حين وبلغت مبيعاتها في اليابان 10555 سيارة بانخفاض نسبته 6ر17% سنويا.

وبلغ إنتاج مازدا خلال أول 11 شهرا من العام الحالي حوالي 057ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 8ر4% سنويا، في حين بلغت إنتاجها المحلي خلال تلك الفترة 138751 سيارة بزيادة نسبتها 7ر5% سنويا.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك