سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية (مازدا موتور كورب) اليوم الخميس تراجع مبيعاتها وإنتاجها العالمي خلال الشهر الماضي.

وقالت الشركة إن إنتاجها العالمي خلال نوفمبر بلغ 95232 سيارة بتراجع نسبته 2ر5% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ إنتاج الشركة داخل اليابان خلال الشهر الماضي 58088 سيارة بانخفاض نسبته 3ر2% سنويا، في حين وبلغت مبيعاتها في اليابان 10555 سيارة بانخفاض نسبته 6ر17% سنويا.

وبلغ إنتاج مازدا خلال أول 11 شهرا من العام الحالي حوالي 057ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 8ر4% سنويا، في حين بلغت إنتاجها المحلي خلال تلك الفترة 138751 سيارة بزيادة نسبتها 7ر5% سنويا.