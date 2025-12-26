أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية (مازدا موتور كورب) اليوم الخميس تراجع مبيعاتها وإنتاجها العالمي خلال الشهر الماضي.
وقالت الشركة إن إنتاجها العالمي خلال نوفمبر بلغ 95232 سيارة بتراجع نسبته 2ر5% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ إنتاج الشركة داخل اليابان خلال الشهر الماضي 58088 سيارة بانخفاض نسبته 3ر2% سنويا، في حين وبلغت مبيعاتها في اليابان 10555 سيارة بانخفاض نسبته 6ر17% سنويا.
وبلغ إنتاج مازدا خلال أول 11 شهرا من العام الحالي حوالي 057ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 8ر4% سنويا، في حين بلغت إنتاجها المحلي خلال تلك الفترة 138751 سيارة بزيادة نسبتها 7ر5% سنويا.