عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء صلاح أمام جنوب أفريقيا

أبدى عمرو زكي، نجم منتخب مصر السابق، اعتراضه على ركلة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح خلال مواجهة جنوب أفريقيا، معتبرًا أنها لم تكن صحيحة من وجهة نظره.

وقال زكي، في تصريحات عبر برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، إن اللقطة لا تتضمن تعمدًا واضحًا من لاعب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الاحتكاك الذي حدث لا يستوجب احتساب ركلة جزاء.

وأوضح أن الحكم كان له تقدير مختلف للكرة، حيث رأى أن درجة الاحتكاك كافية لاحتساب المخالفة، وهو ما أدى في النهاية إلى احتساب ركلة الجزاء لصالح منتخب مصر.

وأضاف نجم الفراعنة السابق أن محمد صلاح تعامل بذكاء مع الموقف، ونجح في استغلال الاحتكاك للحصول على القرار التحكيمي.

وأكد زكي أن مواجهة جنوب أفريقيا تمثل محطة مفصلية في مشوار المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على أنها قد تكون مفتاح التتويج باللقب القاري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير المصرية تعيش حلم استعادة الأمجاد القارية، معربًا عن أمله في أن ينجح المنتخب في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية من جديد.