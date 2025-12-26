وزير الإعلام الصومالي يشيد بدور وسائل الإعلام في تغطية انتخابات المجالس المحلية

أشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع اليوم الخميس، بالدور الكبير والمحوري الذي لعبه الشعب الصومالي ووسائل الإعلام في سير عملية انتخابات المجالس المحلية بسلاسة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن جامع قوله اليوم الخميس، إن التعاون المشترك بين وسائل الإعلام والحكومة ساهم في نقل عملية الانتخابات وتقديمها إلى الجمهور الخارجي الذي يتابع هذا الحدث التاريخي بكل شغف.

وقال وزير الإعلام : ” أهنئ بشكل خاص وسائل الإعلام، الوطنية والخاصة والدولية، التي شاركت في تغطية الانتخابات التاريخية للمجالس المحلية لمحافظة بنادر”.

واضاف جامع ، أنه بعد 57 عامًا، يُتاح للشعب الصومالي اليوم فرصة الإدلاء بأصواته واختيار من يمثله،مشيدا بدور وسائل الإعلام في هذا الحدث التاريخي الجديد الذي يُكتب اليوم.

وكان الناخبون في الصومال قد أدلوا اليوم الخميس بأصواتهم في انتخابات محلية مثيرة للجدل، تعد أول انتخابات يتم إجراؤها بنظام الصوت الواحد منذ 1969. ويقول المحللون إن هذه الانتخابات تعد خروجا عن مفاوضات تقاسم السلطة القائمة على أساس قبلي.

وقد نظمت الحكومة الاتحادية في البلاد التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، في أنحاء المناطق الـ16 في مقديشو، ولكنه قوبل برفض من جانب أحزاب المعارضة، التي وصفت الانتخابات بالمعيبة والمنحازة.

ويشار إلى أن الصومال انتخبت لعقود أعضاء المجالس المحلية والبرلمانيين من خلال المفاوضات القائمة على أساس قبلي، وبعد ذلك يختار المنتخبون الرئيس.