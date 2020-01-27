 دروجبا مودعا كوبي برايت: شكرا لنصائحك - بوابة الشروق
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دروجبا مودعا كوبي برايت: شكرا لنصائحك

محمد مجدي
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 12:28 م | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 12:28 م

نعى الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق الأمريكي كوبي برايت أسطورة كرة السلة الذي توفى أمس الأحد بعد تحطم طائرة هيلوكوبتر في ولاية كاليفورنيا.

وغرد دروجبا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": إنه لأمر سيء للغاية أقدم مشاعري والتعازي لعائلتك".

وواصل:" شكرا لنصائحك والقصص التي شاركنا فيها معا.. أنت بطل حقيقي ورجل عظيم سترتاح أنت وأبنتك الجميلة في الجنة".

وتوفى براينت، صاحب لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين خمس مرات ونجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، مساء أمس عن عمر يناهز 41 عاما، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في لوس أنجلوس، والتي أودت بحياة ثمانية أشخاص أخرين من بينهم إبنته جيانا، 13 عاما، وفقا لعمدة المدينة.


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