دروجبا مودعا كوبي برايت: شكرا لنصائحك

نعى الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق الأمريكي كوبي برايت أسطورة كرة السلة الذي توفى أمس الأحد بعد تحطم طائرة هيلوكوبتر في ولاية كاليفورنيا.

وغرد دروجبا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": إنه لأمر سيء للغاية أقدم مشاعري والتعازي لعائلتك".

وواصل:" شكرا لنصائحك والقصص التي شاركنا فيها معا.. أنت بطل حقيقي ورجل عظيم سترتاح أنت وأبنتك الجميلة في الجنة".

وتوفى براينت، صاحب لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين خمس مرات ونجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، مساء أمس عن عمر يناهز 41 عاما، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في لوس أنجلوس، والتي أودت بحياة ثمانية أشخاص أخرين من بينهم إبنته جيانا، 13 عاما، وفقا لعمدة المدينة.

It hurts so bad 💔my thoughts and condolences to your family @kobebryant

Thank you for all the advices and stories we shared, Man you are a true Champion and a great Man

May you and your lovely daughter rest in Heaven 🙏🏾#blackmamba #kobe pic.twitter.com/wtvKl5iQDu