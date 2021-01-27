محافظ الوادي الجديد: إعادة إعمار 25 قرية بالفرافرة ضمن مباردة حياة كريمة

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا مع رؤساء قرى مركز الفرافرة، خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور المسئول عن ملف المحافظة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة و يوسف مرزوق رئيس المركز.

وقال الزملوط، إنه تم مناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع والمهام المطلوبة من كل رئيس قرية لتنسيق الجهود والتعاون للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ الإجراءات الرسمية لإعادة إعمار 25 قرية بمدينة الفرافرة ضمن البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" الذي يستهدف إعادة إعمار 1500 قرية وتابع على مستوى الجمهورية، موضحا أن المبادرة ستنفذ في جميع أنحاء مركز الفرافرة بواقع 6 قرى وتوابعها.

وكلف رؤساء القرى بتصميم نموذج استرشادي لمنزل بكل قرية على أن يتكون من 3 غرف وصالة ومساحة مخصصة لتربية الدواجن، وحساب التكلفة التقديرية، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الإسكان.