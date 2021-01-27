الدفاع الروسية: تسجيل 19 هجوما لـ«النصرة» في منطقة وقف التصعيد بإدلب

أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي شنوا خلال الساعات الـ24 الماضية 19 عملية قصف في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غرب سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية- إنه تم رصد 19هجوما من أراضي سيطرة عناصر "جبهة النصرة"، بينها 13 استهدفت مواقع داخل محافظة إدلب، و2 في حلب، و2 في اللاذقية، و2 في حماة.

وأشار إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في المنطقة من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية التابعة لتركيا، داعيا قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة وقف التصعيد بإدلب إلى التخلي عن أي أعمال عدائية والمضي قدما نحو التسوية السلمية في الأراضي التي تحتلها.

وتمثل محافظة إدلب آخر معقل للمسلحين بقيادة "جبهة نصرة" (التي غيرت سابقا اسمها إلى "هيئة تحرير الشام") في سوريا وتدخل ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت بموجب اتفاقات بين روسيا وتركيا في إطار عملية أستانا التفاوضية التي تشارك فيها كذلك إيران.

وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تضم كذلك أراض في حلب واللاذقية وحماة، تشمل إعلان وقف لإطلاق النار بين الجيش السوري من جهة والقوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها من جهة أخرى، وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4" وإطلاق دوريات مشتركة.