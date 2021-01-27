اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر 8 فبراير

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تقررعقد اجتماع طارىء لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر ، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس وذلك يوم ٨ فبرابرالمقبل لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لوكالة أنباء الشرق الاوسط بأن الإجتماع يأتي بطلب من جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية وسيكون حضوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وأوضح السفير حسام زكي أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفا يحقق الحماية للامن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك ويعيد التاكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.