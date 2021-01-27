ارتفاع إيرادات سيمنز هيلثنيرز خلال الربع الأول

أعلنت شركة التكنولوجيا الطبية الألمانية سيمنز هيلثنيرز، اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها وإيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكرت الشركة الألمانية أن أرباحها الأساسية بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الأول من العام الحالي زادت إلى 49ر0 يورو لكل سهم مقابل 36ر0 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وزادت الإيرادات ربع السنوية للشركة بنسبة 3ر13% إلى 87ر3 مليار يورو مقابل 59ر3 مليار يورو خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه رفعت الشركة توقعاتها لنمو إيرادات العام المالي الحالي ككل إلى ما بين 8 و12% عن العام الماضي بعد أن كانت تتراوح بين 5 و8% في التقديرات السابقة.

كما رفعت الشركة نطاق توقعاتها لأرباحها الأساسية خلال العام الحالي ككل إلى ما بين 63ر1 و82ر1 يورو لكل سهم مقابل 58ر1 و72ر1 يورو لكل سهم وفق التوقعات السابقة.