الصحة العالمية: الوصول العادل لجميع الدول إلى لقاحات كورونا معرض لخطر جسيم

حذر الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن الوصول العادل لجميع الدول إلى لقاحات فيروس كورونا المستجد معرض لخطر جسيم، وذلك حتى مع بدء نشر اللقاحات الأولى، مشيرا إلى أن العديد من البلدان الغنية اشترت لقاحات أكثر مما تحتاج.

ودعا ادهانوم - في كلمة، اليوم الأربعاء، أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ووزعتها المنظمة في جنيف - إلى توجيه هذه الجرعات الإضافية إلى مرفق كوفاكس الذي تقوده المنظمة لضمان الوصول العادل للقاح للجميع وليس تقديمها كبقايا الطعام بعد عدة أشهر من الآن.

وقال "إن بعض البلدان والشركات تقوم بالاتفاف على كوفاكس بعقد صفقات ثنائية مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار ومحاولات القفز إلى مقدمة قائمة الانتظار، موضحا أنه يتم إعطاء اللقاحات الآن في 50 دولة حول العالم وجميعها تقريبا دول غنية".

وأضاف أنه تم توزيع ما يصل إلى 75% من الجرعات في 10 بلدان فقط، مشددا على أنه ليس من الصواب أن يتم تطعيم البالغين الأصغر سنا والأكثر صحة في البلدان الغنية قبل العاملين الصحيين وكبار السن في البلدان الفقيرة، لافتا إلى أن مما يزيد الوضع تعقيدا حقيقة أن معظم الشركات المصنعة قد أعطت الأولوية للموافقة التنظيمية في البلدان الغنية، بدلا من تقديم ملفات كاملة لمنظمة الصحة العالمية من أجل قائمة استخدامات الطوارئ.

وأكد ادهانوم أن ظهور متغيرات سريعة الانتشار يجعل طرح اللقاحات سريعا وبشكل منصف أكثر أهمية لأن نهج (أنا أولا) يترك أفقر الأشخاص وأكثرهم ضعفا في العالم في خطر، محذرا من أن هذه الإجراءات لن تؤدى إلا إلى إطالة أمد الوباء والقيود اللازمة لاحتوائه والمعاناة الإنسانية والاقتصادية.

وأوضح أن دراسة نشرت هذا الأسبوع من قبل مؤسسة أبحاث غرفة التجارة الدولية أظهرت أن قومية اللقاح يمكن أن تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار، وأن نصف هذا المبلغ (4.5 تريليون دولار) سيتم تكبده في الاقتصادات الأكثر ثراء، مشددا على أن المشاركة السريعة والعادلة للجرعة أمر بالغ الأهمية إذا أراد العالم التغلب على هذا الوباء.

كما دعا إلى تزويد منظمة الصحة العالمية ببيانات اللقاح في نفس الوقت مع المنظمين الآخرين بحيث يمكن الإسراع في توفير اللقاح لجميع البلدان، متابعا "من أجل التوزيع بإنصاف فإنه يجب على الدول مشاركة الجرعات الزائدة أو تعليق حقوقها في الحصول على الجرعات من خلال مرفق كوفاكس، وذلك بمجرد تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن لديها للساح للبلدان الأخرى بفعل الشيء نفسه".. منوها بأن مرفق كوفاكس أمن حتى الآن مليارى جرعة من اللقاح من خمسة منتجين مع خيارات بشأن أكثر من مليار جرعة إضافية لعام 2021 وأوائل عام 2022، ويتوقع أن يبدأ المرفق توزيع اللقاحات لأول مرة الشهر المقبل.