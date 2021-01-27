 هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 970 ألفا و156 والوفيات 13 ألفا و772 - بوابة الشروق
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هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 970 ألفا و156 والوفيات 13 ألفا و772

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:15 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 970 ألفا و156 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفا و772 حالة.

ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 12 ألفا و582 أشخاص من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.

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