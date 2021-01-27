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أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.6% خلال 24 ساعة

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:20 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 6ر0% حتى صباح اليوم الأربعاء، مقارنة بالوقت ذاته أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4ر25 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة، والذي بلغ إجمالي 24ر3 مليون حالة، بزيادة بنسبة 7ر0% عن الوقت نفسه من اليوم السابق.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ، حيث توفى 725 شخصا.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني اقل من متوسط ​​الزيادة اليومية الذي بلغ 7ر0% خلال الأسبوع الماضي .

وأشارت البيانات إلى أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة، والذي بلغ إجمالي 24ر3 مليون حالة، بزيادة بنسبة 7ر0% عن الوقت نفسه من اليوم السابق.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ، حيث توفى 725 شخصا.

ووفقا للبيانات، شهدت ولاية مين زيادة بنسبة 8ر1٪ في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس ، ليصل المجموع إلى 37710.


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