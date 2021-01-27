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قررت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، الحد من القيود المفروضة على زي وأسلوب تزين المجندات فى الجيش الأمريكي؛ ليتم السماح بقصات شعر وصبغات لم يكن مسموحا بها للسيدات في الماضى.

وبحسب "فرانس برس"، أصبح بإمكان المجندات الأمريكيات فرد شعورهن في "ذيل حصان" بدلا من وضعه في "ربطة الكعكة" التى تكون مؤلمة أسفل الخوذة، كما تم السماح بتجديل الشعر الذى جاء مناسبا للأمريكيات الأفارقة.

كذلك أتاح القرار للمجندات حلق الشعر بالكامل مثل الرجال، الأمر الذى كان مرفوضا من قبل.

أما عن الروج والمانيكير، تم السماح بهما، شريطة أن يتم تجنب الألوان الفاقعة كالأحمر الناري والأسود والأزرق الفاقع.

وعن صبغات الشعر، تم السماح بالألوان الطبيعية فقط، أما ألوان الأزرق والأخضر والوردي فلا يجب أن تتخطى 3.8 سنتيمتر من جذور الشعر.

وتم السماح بلبس حلق الأذنين، ما عدا وقت التدريب.

وجاءت تلك التعديلات تبعا لتقرير عن حماية حقوق الأقليات بالجيش الأمريكى إبان ولاية الوزير مارك إسبر لوزارة الدفاع الأمريكية.