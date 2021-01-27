مجلس الشيوخ: نقل السيناتور المكلف بترؤس محاكمة ترامب إلى المستشفى

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، نقل السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، البالغ من العمر 80 عاما، والمكلف بترؤس المحاكمة البرلمانية للرئيس السابق، دونالد ترامب، المستشفى عقب شعوره بحالة من الإعياء، حيث تم وضعه تحت المراقبة "في إجراء احترازي".

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، أن السيناتور ليهي كان هذا المساء في مكتبه في الكابيتول وقد شعر بالتعب، وفي إجراء احترازي، أوصى طبيب الكابيتول عقب فحصه، بنقله إلى مستشفى محلّي لوضعه تحت المراقبة، لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية اللازمة.

وقبيل نقله إلى المستشفى كان ليهي قد ترأّس في الكابيتول مراسم أداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين القانونية بصفتهم أعضاء في هيئة المحلفين التي ستحاكم ترامب، اعتبارا من التاسع من فبراير المقبل.

وينقسم مجلس الشيوخ مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.. ويحتاج الديمقراطيون إلى أصوات كل أعضائهم الخمسين، بمن فيهم ليهي، بالإضافة إلى صوت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، التي تشغل دستوريا منصب رئيسة مجلس الشيوخ، لكي يميلوا كفة التصويت في المجلس لصالحهم.

والأسبوع الماضي، تولى ليهي منصب "الرئيس المؤقت" لمجلس الشيوخ كونه أكبر أعضاء الأغلبية الديمقراطية سنا.

ولإدانة الرئيس السابق ترامب يحتاج الديمقراطيون إلى انضمام 17 سيناتورا جمهوريا إليهم.

وكان 45 سيناتورا جمهوريا، أي الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أيدوا مبادرة لمنع إجراء المحاكمة البرلمانية الثانية التاريخية لترامب، في تصويت فشل في وقف المحاكمة لكنّه بعث برسالة قوية مفادها أن إدانة الملياردير الجمهوري لا تزال بعيدة المنال.