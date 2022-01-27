علق الفنان محمد نجاتي، على الجدل الدائر بعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، والذي تم عرضه عبر منصة «نتفلكس».



وقال خلال لقائه مع ببرنامج «top trending»، مساء الخميس، إنه يرفض الهجوم الذي حدث على الفنانة منى زكي، عبر منصات التواصل الاجتماعي فور عرض الفيلم، مضيفًا: «كل واحد له مبادئ في حياته، والفن حرية إبداع، ومحدش يقدر يقولي أعمل إيه ومعملش إيه».



وذكر أنه كان من المفترض تقديمه لهذا الفيلم بالتعاون مع شركة أخرى، ولكنه فور معرفته أنه يتم تصويره في الوقت الحالي، توقفت الفكرة، قائلًا: «أنا حر أقدم الفكرة دي في شغلي، والجمهور عليه أنه يقبل الفيلم أو يرفضه».



وأضاف أنه أثناء عرض فكرة فيلم «أصحاب ولا أعز» عليه كان يرفض فكرة المثليين، متابعًا: «مكنتش عايز أطرح القضية دي، ومقدرش أعترض على الفيلم، ممكن أمنع نفسي وأولادي من مشاهدته لكن لا أهاجم القائمين عليه».



فيلم «أصحاب ولا أعز» مأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger» وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء، ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.