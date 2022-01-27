الكرملين: تلميحات أمريكا حول احتمال مغادرة السفير الروسي تهديد خطير

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، التلميحات الأمريكية حول احتمال مغادرة السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بـ "التهديد الخطير".



وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، بشأن ما أعلنه سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف حول إثارة الخارجية الأمريكية مسألة مغادرته واشنطن إذا لم تصدر روسيا تأشيرات لحرس رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، إن "هذا تهديد خطير".



وكان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف قد صرح أمس الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية تعمل كل ما في وسعها لتقليص عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد.



وأضاف أنطونوف، أن "الأمريكيين يعملون اليوم كل ما بوسعهم للحد من الحضور الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا قنصليتان ما زالتا مفتوحتين في هيوستن ونيويورك، ولكنهما عاجزتان عن العمل في الحقيقة، حيث لا يوجد دبلوماسيون وموظفون".



وأشار إلى أن القسم القنصلي بالسفارة في واشنطن اضطر ليأخذ على عاتقه الجزء الأكبر من العمل لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الروس والأجانب.



وأضاف أن الخارجية الأمريكية أبلغت الدبلوماسيين الروس بأن السفير سيضطر للمغادرة بحلول شهر أبريل المقبل إن لم تنفذ موسكو مطالب واشنطن بشأن منح تأشيرات الدخول لحراس السفير الأمريكي في موسكو، مؤكدا عدم وجود أي تقدم في قضية الممتلكات الدبلوماسية أو منح التأشيرات وتطوير العلاقات، وأن الأمور تتجه نحو الأسوأ.