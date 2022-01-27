السعودية: 22 فبراير إجازة رسمية لذكرى تأسيس الدولة باسم يوم التأسيس

قررت السعودية، اليوم الخميس، اعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس وجعله عطلة رسمية.



وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي: "بما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى، أمرنا أن " يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".



واختتم البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" بالقول" يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".



وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني لتوحيد المملكة، والذي يعود إلى ذكرى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، وقضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.